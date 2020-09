Motoboys protestam a favor de entregador supostamente humilhado, em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 12:52 horas

Volta Redonda – Cerca de 60 motoboys iniciaram uma manifestação em frente a um restaurante localizado na Rua Desembargador César Salamonte, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, na manhã desta quarta-feira, dia 16, em forma de protesto a favor de um jovem, supostamente humilhado pelo dono do estabelecimento, na terça-feira (15), durante o recebimento de uma entrega por aplicativo.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, um motoboy de Volta Redonda disse que o rapaz, identificado como Lucas, foi mal tratado após chegar no estabelecimento de bicicleta, e não de motocicleta.

”Foi um ato de protesto pacífico da galera, devido à essa situação bem chata e constrangedora. O rapaz chegou para buscar uma entrega e parece que o proprietário desfez do entregador por ele estar de bicicleta. Todos se sensibilizaram com a situação. Queremos mostrar que todos merecem respeito”, disse o motoboy.

Um vídeo com imagens do protesto viralizou nas redes sociais, e mostra o momento em que os motociclistas buzinam em frente ao imóvel, chamando a atenção de pessoas que passam pelo local.

O DIÁRIO DO VALE tentou entrar em contato com o proprietário do imóvel, e segundo uma funcionária, o mesmo não se encontra no local.