Motoboys se mobilizam para ajudar vítimas da chuva em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 10:05 horas

Profissionais estão arrecadando mantimentos, água, roupas e agasalhos

Alagamentos atingiram vários bairros de Barra Mansa

Foto enviada por moradores

Barra Mansa – A forte chuva que castigou Barra Mansa na noite de ontem (10) deixou várias famílias em situação vulnerável. Por causa dos alagamentos, que atingiram até 2 metros em alguns bairros, muitos moradores precisam de doações. A partir de hoje, sábado (11), eles poderão contar com a ajuda do grupo ‘Motoboys Barra Mansa’, que está desde cedo arrecadando mantimentos, água, roupas e agasalhos para entregar às famílias atingidas pelo temporal.

De acordo com Paulo Ricardo de Souza Santos, representante dos motoboys, a iniciativa surgiu porque, rodando de moto pela cidade, os profissionais viram a gravidade da situação. “Sempre fizemos esse tipo de ação para ajudar os motoboys, para a categoria mesmo. Um ajuda o outro. Mas vimos a gravidade do que aconteceu em Barra Mansa e ficamos sensibilizados. Decidimos expandir a coleta para ajudar mais pessoas”, contou o motoboy.

Moradores de qualquer bairro do município podem fazer sua doação para as famílias atingidas pela chuva. Basta enviar uma mensagem para o whatsapp (24) 99209-1521 e informar o endereço para que um motoboy vá ao local fazer a coleta. “Recebemos a mensagem por este número e o endereço é passado para o grupo de motoboys. Um deles vai pegar a doação na residência de quem quiser doar”, reforçou Paulo Ricardo, acrescentando que o grupo conta com cerca de 40 profissionais engajados no projeto. O volume de doações, segundo ele, vem crescendo, mas pode melhorar. “Também temos um ponto fixo em frente ao Supermercado Bramil, caso as pessoas queiram entregar as doações lá”, finalizou.