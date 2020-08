Motocicleta com indícios de adulteração é apreendida pela PRF na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 08:49 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 38 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante a noite desta segunda-feira (17), no km 275 da BR-393, em Barra do Piraí, ao ser flagrado com uma motocicleta, Honda Pcx 150, cinza, com placa de São Paulo (SP), com indícios de adulteração.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 22h40 e durante fiscalização, foi constatado que o motociclista não portava nenhum documento. Indagado, o condutor informou aos agentes que havia comprado a motocicleta pela internet, por R$ 4 mil, em Volta Redonda. A PRF afirma que o vendedor foi identificado pelo condutor, e fará parte da investigação da Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PRF, durante inspeção, foram encontradas marcas de adulteração no número do motor e chassi, impedindo sua identificação original. Após a constatação, tanto a motocicleta quanto o condutor, foram conduzidos para a 88° DP (Barra do Piraí). Segundo os agentes, a princípio, o condutor foi enquadrado no art 311 do Código Penal, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prestou esclarecimentos e foi liberado. Já o veículo, apreendido, passará por perícia técnica.