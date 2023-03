Motocicleta e carro colidem na BR-393 - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 08:38 horas

Condutor da moto e passageira foram conduzidos ao HSJB; ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Volta Redonda – Um homem, de 23 anos e uma mulher, de 24 anos, ficaram feridos em um acidente, na BR-393, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Por volta das 00:40h, um carro colidiu contra a moto em que eles estavam, na altura do km 283. O motorista do automóvel não se machucou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro teria saído do bairro e, ao acessar a rodovia, bateu na moto. As vítimas foram socorridas pelo SAMU ao Hospital São João Batista, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.