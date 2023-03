Motocicleta furtada em golpe é recuperada em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 11:42 horas

Golpista teria fugido levando o veículo, sem pagar por ele

Resende – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, no final da tarde de ontem (6), em Engenheiro Passos, em Resende, uma motocicleta que havia sido furtada em Barra Mansa, após o proprietário ser vítima de um golpe.

Segundo informações dos policiais, a vítima estava na 90ª Delegacia de Polícia (DP) registrando o boletim de ocorrência, quando por volta das 16h, a motocicleta foi encontrada. O veículo estava sendo transportado na carroceria de uma caminhonete branca, conduzida por um homem, de 30 anos, acompanhado de uma passageira, de 29 anos.

O dono da motocicleta informou aos agentes que, após anunciar a venda do veículo na internet, um homem entrou em contato com ele, interessado na compra, mas enviou outro homem para buscar a motocicleta. Este teria colocado o veículo na carroceria da caminhonete e, antes de realizar o pagamento e pegar a chave da motocicleta, acelerou, sem dar qualquer satisfação, fugindo do local.