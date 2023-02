Motociclista é atropelado por carro no Centro de Barra Mansa - Diário do Vale

Motociclista é atropelado por carro no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 20:27 horas

Barra Mansa – Um motociclista foi atropelado por um carro na noite deste sábado (25), no cruzamento entre a Avenida Joaquim Leite e a Rua Candido Teodoro de Souza, via de subida para a Avenida Albo Chiesse, no Centro. O acidente ocorreu sob o Viaduto Alexandre Fischer. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia. Até a publicação desta nota não havia informações sobre a identidade e nem mesmo o estado de saúde dela.

Testemunhas ouvidas pelo DIÁRIO DO VALE contaram que o motorista de um Polo cinza ia em direção a Albo Chiesse, subindo pela Rua Candido Teodoro de Souza, e teria avançado o sinal, atingindo o motociclista que seguia em direção ao bairro Estamparia pela Avenida Joaquim Leite.