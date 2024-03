Motociclista é esfaqueado em Três Poços

Volta Redonda – Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na barriga enquanto estava parado com sua moto em um semáforo na Avenida Dauro Peixoto Aragão, no bairro Três Poços.

De acordo com as primeiras informações, ele foi abordado por um assaltante que teria tentado puxar sua pochete e, em seguida, desferiu-lhe uma facada do abdômen. A pochete não chegou a ser levada.

Ferida, a vítima foi levada ao hospital, onde recebeu socorro. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que pedirá imagens de câmeras de monitoramento para identificar o agressor.

