Motociclista é preso pela PRF em trecho da Dutra em Piraí com uma moto roubada

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 15:48 horas

Piraí- Policiais rodoviários prenderam na manhã desta sexta-feira, dia 06, um motociclista que estava conduzindo uma moto roubada.

De acordo com a PRF, a abordagem dos agentes ocorreu no Km 227 da Dutra, no Posto da Polícia rodoviária Federal de Caiçara, em Piraí.

Segundo os agentes, o motociclista estava conduzindo uma moto Honda/CB 500X, ostentando placa de Francisco Beltrão, no Paraná.

Após consulta aos sistemas disponíveis, os agentes observaram que o condutor da moto, possuía antecedentes criminais por roubo, além disso, também existe um registro por suspeita de clonagem para a placa ostentada pela motocicleta, feito pelo proprietário. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa na moto, os agentes da PRF também constataram que os itens de identificação estavam adulterados, constatando-se ser um clone; e o veículo original (motocicleta abordada pela PRF) é licenciada em Niterói, no Estado do Rio, com registro de roubo em 01/12/2020 no mesmo município.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao indivíduo por receptação de veículo roubado e a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia policial de Piraí para os devidos registros da prisão por receptação e recuperação da motocicleta roubada.

Segundo a PRF, a motocicleta recuperada está avaliada em R$ 37.081,00 conforme tabela FIPE.