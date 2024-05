Motociclista fica ferido após acidente na Dutra, em Resende

Resende – Um motociclista ficou ferido após bater na traseira de um carro, na manhã desta quinta-feira (9), na altura do Km 305 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao bairro Fazenda da Barra, em Resende. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência de Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista teria tentado uma ultrapassagem irregular e atingido a traseira do veículo que havia saído do bairro Fazenda da Barra e estava transitando pela faixa de aceleração para acessar a via. A condutora do veículo não se feriu.