Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 19:02 horas

Resende – Um motociclista de 29 anos ficou ferido, no início da tarde desta terça-feira (18), ao perder o controle do veículo e cair enquanto estava fazendo o retorno no km 304 da Rodovia Presidente Dutra, na entrada do Polo Industrial de Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate médico da CCR para o Hospital de Emergência de Resende.