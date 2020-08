Motociclista fica ferido em acidente na BR-393, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 07:59 horas

Volta Redonda – Um motociclista, de 34 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na noite deste sábado, 29, no km 283 da BR-393, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão – do tipo frontal – aconteceu por volta das 22h, sentido Volta Redonda. A motorista, de 26 anos, se recusou a passar pelo teste do etilômetro e foi autuada.

Já o motociclista, ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital São João Batista. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).