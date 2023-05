Motociclista fica ferido em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 13:43 horas

Barra Mansa – Um motociclista ficou ferido, neste domingo (21), ao perder o controle da motocicleta e cair. Acidente aconteceu na altura do KM 290 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. De acordo com testemunhas, o motociclista foi atingido no rosto por uma pedra que vinha no sentido oposto, fazendo com que perdesse o controle do veículo.

Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa pela equipe de resgate da CCR. A pista ficou parcialmente interditada, com o fluxo de veículos seguindo pela faixa da esquerda. A pista já foi completamente liberada.