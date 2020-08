Motociclista fica ferido na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 08:09 horas

Condutor perdeu a direção do veículo e colidiu na traseira de uma caminhonete na manhã de terça-feira, dia 18, na altura do km 309, próximo ao bairro São Caetano

Resende – Um motociclista, que não teve a idade divulgada, ficou ferido após sofrer um acidade de trânsito na manhã de terça-feira (18), em Resende. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 309 da Dutra, nas proximidades do bairro São Caetano.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda /CG 150 Titan, com placa do município de São Paulo, e colidiu na traseira de uma caminhonete MMC/L200 Triton 3.2D, com placas de Resende. Após a colisão, o condutor da motocicleta foi socorrido pela equipe de resgate médico da CCR-Nova Dutra e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. Segundo a PRF, o condutor da caminhonete não se feriu.

A PRF afirma que o motociclista declarou que se distraiu, perdendo a atenção da pista, vindo a colidir na traseira da caminhonete. Desta forma, a equipe PRF preencheu o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), onde foi registrado que não houve lavratura de TCO, por haver auto-lesão, quando a própria vítima lhe causa lesões durante o acidente.

A caminhonete foi liberada para o condutor no local. De acordo com os agentes, a motocicleta foi removida para o pátio PRF por falta de responsável pelo veículo, já que o motociclista havia sido hospitalizado.