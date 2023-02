Motociclista fica gravemente ferida em acidente na Via Dutra - Diário do Vale

Motociclista fica gravemente ferida em acidente na Via Dutra

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 15:33 horas

Resende – Uma motociclista ficou gravemente ferida em um acidente na altura do Km 306, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Caso ocorreu nesta terça-feira (28). A vítima foi socorrida pelos bombeiros e está em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que está no local, a mulher pilotava uma Yamaha Neo e teria caído da moto após tentar desviar de um cachorro. A equipe da CCR RioSP também esteve no local para auxiliar com o atendimento da vítima.