A madrugada de hoje, segunda-feira, 24, registrou um acidente grave envolvendo um motociclista que, segundo informações, teve um dos pés decepado ao perder o controle do veículo e colidir com o canteiro central na Via Sérgio Braga, na Ponte Alta, em Volta Redonda.

A vítima foi levada pelo Samu para o Hospital São João Batista. Copo de Bombeiros e a Guarda Municipal também foram acionados.