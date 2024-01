Motociclista morre após ser atingido por carro na RJ-145, em Piraí

Sul Fluminense – Um motociclista, identificado como Igor Eduardo Martins dos Santos, morreu no início da tarde deste sábado (20), depois de sua moto ser atingida por um Honda Civic de cor preta, na altura do KM-24 da RJ-145, próximo a Usina de Rosa Machado, em Piraí. O motorista do Honda, de 35 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Flavio Leal, mas o motociclista não resistiu e veio a óbito no local. A colisão foi frontal. O motociclista, que estava trabalhando, seguia em sua mão quando foi atingido pelo Honda. Ele faria entregas em Volta Redonda e Valença.

Imagens enviadas ao Diário do Vale revelam que é possível ver o condutor do Honda ultrapassando os carros de maneira perigosa e invadindo a pista contrária colocando a vida dos outros motoristas em risco. O caso será investigado pela Polícia Civil.