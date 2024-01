Motociclista morre em acidente em Volta Redonda

Volta Redonda – Um motociclista, identificado como Mateus Ribeiro Pereira, de 27 anos, morreu em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (19), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda.

O casal que estava no carro, um Fiesta preto, não se feriu. A condutora do veículo passou mal e precisou de atendimento médico no local.

Segundo apurado pelo DIÁRIO DO VALE, Mateus era morador do bairro Água Limpa e seguia no sentido Jardim Amália no momento do acidente. Os detalhes da dinâmica ainda estão sendo apurados pelos policiais.

A Guarda Municipal de Volta Redonda está no local junto de agentes da Polícia Militar aguardando a retirada do corpo. O trânsito foi desviado por causa do acidente, mas o fluxo já está sendo normalizado.