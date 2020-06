Motociclista morre em acidente na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 07:48 horas

Resende – Um homem, de 41 anos, morreu na noite de terça-feira (16) após sofrer um acidente na altura do km 304,9 da Dutra, em Resende.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, a vítima pilotava uma motocicleta, modelo Honda/NXR 150 Bros, e colidiu com um automóvel, modelo GM/Astra. O motociclista morreu no local. Já o motorista do veículo, não se feriu.

De acordo com a PRF, em consulta aos sistemas, foi constatado que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação.