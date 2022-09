Motociclista morre em acidente na RJ-137 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de setembro de 2022, 14:20 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 39 anos, que conduzia uma moto, morreu ao colidir com um veículo Kombi, na tarde de sexta-feira, dia 2. O acidente foi na RJ-137, próximo ao bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Quatro homens que estavam na Kombi ficaram feridos. Eles foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí, mas já receberam alta. O motociclista morreu no local, segundo testemunhas.

Ele morava em Paracambi.