Motociclista sem habilitação provoca acidente e fica ferido em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 22:49 horas

Volta Redonda – Um motociclista, de 33 anos, ficou ferido após sofrer um acidente no início da noite deste sábado (07), em Volta Redonda. Ele colidiu com um Ônix no trecho urbano da BR-393, Rodovia Lucio Meira, na altura do bairro Jardim Amália II, por volta das 18h, entre uma motocicleta modelo Sundown/Web cor prata e o Chevrolet. O homem teve ferimentos e foi socorrido para o Hospital São João Batista.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motociclista não tem habilitação e teria sido a causa do acidente. Ele foi responsável e causador do acidente, pois entrou em faixa de rolamento da rodovia sem os cuidados à segurança no trânsito e dos veículos que seguiam o fluxo normal.

Ele responderá a um TCO lavrado pela equipe PRF em seu desfavor sob a capitulação do art. 309 da Lei 9503/97, e deverá comparecer em juízo, quando convocado, para esclarecimentos e procedimentos legais.