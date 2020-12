Motociclista sofre acidente na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 13:00 horas

Jovem, de 20 anos, foi detido pela PRF por não possuir CNH

Itatiaia – Um motociclista, de 20 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na manhã deste sábado, dia 19, na altura do km 311 da Dutra, em Itatiaia, por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), enquanto recebia atendimento de equipes de resgate da CCR-Nova Dutra, após sofrer um acidente, às 10h40, próximo à entrada de Penedo.

O condutor sofreu ferimentos leves e escoriações após cair com o veículo na pista. A PRF informou que o jovem seria liberado após receber atendimento, mas devido à irregularidade, foi detido. ”O condutor foi detido por crime de trânsito previsto no Artigo 309 do CTB, por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa”, disse um agente.

A PRF também informou que por ser crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), que será remetido ao Ministério Público. O condutor assinou o documento e se comprometeu a comparecer ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) quando for intimado, e foi liberado para responder o processo em liberdade. ”A motocicleta ficou retida até apresentação de condutor devidamente habilitado. Além da lavratura do TCO pelo crime de trânsito, foi aplicada multa pela infração de trânsito de conduzir veículo automotor sem possuir CNH, no valor de R$ 880,41”, finalizou.