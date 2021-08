Motociclista sofre queda na Dutra em Porto Real

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 11:20 horas

Porto Real – Um homem de 24 anos sofreu queda de motocicleta na madrugada desta segunda-feira (09), na altura do km 291 da Dutra, em Porto Real, sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, que conduzia uma Kasinski/comet 250r, vermelha, com placa do Rio de Janeiro, foi encontrado por agentes da 7ª DEL PRF em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, com ferimentos graves, após colidir contra a mureta central da rodovia.

Ainda de acordo com os agentes, foi verificado que a vítima não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a motocicleta estava com o licenciamento vencido. Ele foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende e não há informações sobre seu estado de saúde. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito, no valor total de R$ 1.173,87. ”A motocicleta foi removida para o pátio, disse um policial.