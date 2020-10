Motociclistas ficam feridos em acidente no bairro Saudade, em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 21:05 horas

Barra Mansa – Na noite desta terça-feira, dois motociclistas, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridos em um acidente na Avenida Homero Leite, no bairro Saudade, próximo a empresa ArcelorMittal, em Barra Mansa.

De acordo com testemunhas, a batida entre as duas motos teria sido frontal e uma das vítimas teria ferimentos graves. O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros, mas não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas ou para qual unidade de saúde foram encaminhados. Até a publicação desta nota, por volta das 21h, havia engarrafamento no local.