Motoqueiro sofre acidente na BR-393, em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 18:36 horas

Volta Redonda – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que na tarde desta quarta-feira (12), houve um acidente no KM 284 da BR-393, sentindo Volta Redonda, próximo ao bairro Vila Americana. O condutor de uma moto caiu e sofreu escoriações. Socorrido, foi levado ao Hospital São João Batista (HSJB), pois estava desorientado e não se lembrava do ocorrido. Submetido ao teste do etilômetro, constatou-se que ele estava sóbrio. O trânsito ficou congestionado até a remoção da motocicleta.