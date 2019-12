Motoqueiros assustam moradores e interrompem trânsito na BR 393; veja o vídeo

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 10:21 horas

Sul Fluminense – Um vídeo que está circulando nas redes sociais, tem chamado a atenção da população para uma ação que aconteceu na tarde desta quarta-feira (25), envolvendo motoqueiros, na BR-393, em Volta Redonda. Nas imagens aparecem as motos percorrendo a rodovia de forma perigosa, colocando em risco a vida de motoristas que trafegavam pelo local.

Além da alta velocidade, as manobras também eram ousadas. Segundo motoristas, algumas motos circulavam empinadas em apenas uma roda e próximo aos demais veículos que passavam pela rodovia. A pista foi fechada pelo grupo. Informações dadas ao DIÁRIO DO VALE dão conta de que a ação foi combinada através de uma rede social.

Os motoqueiros também circularam por toda a madrugada em Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí. Os grupos divididos em, no mínimo, dez motoqueiros assustaram quem estava nas ruas dessas três cidades. A maioria circulava sem silenciador causando barulho ensurdecedor.

De acordo com testemunhas, um Toyota Corola da Polícia Militar chegou a passar pelos motoqueiros na altura do bairro Caieira, em Volta Redonda, por volta das 16h, onde o grupo, parou no meio da rodovia para ver se a PM seguiria em sentido oposto, na tentativa de não serem pegos e continuarem causando problemas no trânsito, com diversas infrações.

Uma moradora de Barra Mansa disse ao DIÁRIO DO VALE que o mesmo grupo, percorreu o bairro durante a madrugada, assustando moradores. Segundo ela, todos estão apreensivos e com receios de que o episódio, que aconteceu em pleno Natal, seja repetido no Revéillon.

– Moro no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Eles começaram a circular pelo bairro por volta de 23h e não nos deixaram dormir durante toda madrugada, com tanto barulho. Não tivemos paz. Ninguém está aguentando essa situação – disse.

Segundo a PM, não há registros de queixa em Barra Mansa. O DIÁRIO DO VALE tentou entrar em contato com PM de Volta Redonda, mas não obteve respostas.