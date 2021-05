Matéria publicada em 30 de maio de 2021, 08:05 horas

Ação colocou em risco motoristas e pedestres; moradores acionaram, sem êxito, Ciosp e PM

Volta Redonda – Um pega envolvendo pelo menos 50 motociclistas na madrugada deste domingo, 30, resultou numa perseguição da polícia militar, pelas ruas de diversos bairros da cidade. Segundo a PM, ninguém foi preso. Os motoqueiros se concentraram, conforme vídeos divulgados pelas redes sociais, na Avenida Salgado Filho, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, por volta das 0h40. De lá, eles partiram para os bairros Vila Mury, Aterrado, Colina e 207, no São Lucas.

A informação é de que os motoqueiros estariam imitandouma moda surgida em São Paulo, o “rolezão de motos”, em que o grupo se reúne e sai em alta velocidade por vários bairros. Há informações de que a ação se estendeu até Barra Mansa.

O fato assustou moradores, que foram despertados pelo barulho das motos – que estavam com o escapamento adulterado – e as sirenes das viaturas policiais. Os motoqueiros se concentraram no Aero Clube, mas se dispersaram com a chegada da PM. A intenção do grupo, segundo policiais, foi dificultar a ação dos agentes.

Nas imagens e relato de moradores, os infratores trafegaram em alta velocidade pela contramão na Ponte Dom Waldyr Calheiros, que liga o Aterrado e Niterói. Os infratores eram, em maioria, jovens. Alguns se arriscaram, inclusive, em manobras radicais durante a fuga. Outros carregavam passageiros na garupa. O fato foi registrado na Delegacia de Volta Redonda.

Redes Sociais

O encontro foi marcado, de acordo com moradores do Aero Clube, pelas redes sociais. A Avenida Salgado Filho, no Aero Clube, também serviu de palco nos anos 80 e 90.

Outro lado

Embora a PM tenha registrado o caso, diversos moradores e motoristas garantem ter acionado, sem êxitos, a PM e o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda).