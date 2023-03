Motorista alcoolizado provoca acidente na Dutra, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 21:09 horas

Batida entre dois caminhões gerou congestionamento e pista ficou interditada

Barra Mansa – Um acidente envolvendo dois caminhões, no retorno do KM-282 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, deixou um homem ferido, na tarde de domingo (19). O condutor de um caminhão tanque, que estava alcoolizado, perdeu o controle ao fazer a curva na pista de retorno e bateu na lateral de uma carreta caçamba Scania, que seguia no sentido contrário. O motorista da Scania saiu ileso. Já o condutor do caminhão sofreu algumas escoriações e foi socorrido por equipe de resgate do SAMU levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Ao serem realizados testes etílicos, em ambos os condutores, foi verificado que o condutor da carreta Scania não havia ingerido álcool. Já o condutor do caminhão apresentou resultado positivo para embriaguez. Ele foi multado no valor R$ 2.934,70 e terá a CNH suspensa.

Congestionamento

O retorno ficou totalmente interditado das 13h40 às 14h30, gerando um pequeno congestionamento. Alguns motoristas conseguiram manobrar e retornar procurando outro acesso. Apenas veículos pesados ficaram aguardando a liberação.