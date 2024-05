Motorista alcoolizado provoca acidente no Aterrado

Volta Redonda – Um homem, ainda não identificado, provocou um acidente, no início da noite desta sexta-feira (24), no Aterrado, em Volta Redonda. Segundo informações de populares, o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, bateu num carro enquanto dava marcha ré e tentou fugir, na fuga colidiu com uma árvore, na Rua Coroados, atrás do Hotel Dexter. O homem foi encaminhado para o Hospital São João Batista.

Pessoas presentes na hora da colisão, relataram que o homem bateu enquanto dava marcha ré e tentou fugir do local. A dona do carro lesado seguiu atrás do motorista e então, ele acertou a árvore na Rua Coroados. A guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros já estão no local.