Motorista alcoolizado se envolve em acidente na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 20:03 horas

Barra do Piraí – Um homem, que não teve a idade divulgada, se envolveu em um acidente no início da noite deste sábado (29), no km 259 da BR-393, próximo ao bairro Ponte Preta, em Barra do Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia um veículo com sinais de embriaguez. O acidente foi registrado por volta das 18h50.

Após a colisão, o condutor foi conduzido para a 88º DP (Barra do Piraí). A ocorrência segue em andamento.