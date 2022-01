Motorista com carro roubado é preso pela PRF em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2022, 10:46 horas

Barra Mansa- Equipes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária(PRF), realizando uma fiscalização de veículos no km 287 da Dutra, Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, abordaram por volta das 00h05 deste sábado, dia 15, o veículo Chevrolet/Ônix ostentando placas de Macaé/RJ, tendo como único ocupante um condutor de 29 anos.

Segundo informações da PRF, após verificado que o condutor não era o proprietário do veículo, os agentes realizaram uma inspeção veicular minuciosa, sendo observados vários indícios de adulteração nos itens de identificação do veículo, verificando que se tratava de um clone, sendo constatado também que o veículo original (abordado pela PRF) era na verdade um veículo de mesma marca/cor/modelo, mas, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 25/10/2021, no município de São Gonçalo.

Após a confirmação dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por receptação de veículo roubado.

A PRF informou que o preso alegou que receberia uma quantia em dinheiro para levar o clone do Rio de Janeiro para Dourados, no Mato Grosso do Sul. A ocorrência foi encaminhada para 90ª Delegacia de polícia de Barra Mansa.