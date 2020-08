Motorista com CNH falsa é flagrado na BR-393, em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 08:36 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 70 anos, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na tarde de domingo (23), transitando pela BR-393, na altura do km 178.0, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul, com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

De acordo com a PRF, o idoso, que dirigia um veículo Vw /Gol, azul, com placas do mesmo município, foi abordado por volta das 16h25 durante fiscalização de rotina. A PRF afirma que durante apresentação dos documentos, a equipe percebeu informações inconsistentes na CNH do condutor, o que levantou suspeita sobre a autenticidade do documento. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o número do registro da Carteira Nacional de Habilitação pertencia a outro condutor. As informações contidas no documento, segundo os agentes, estavam adulteradas, confirmando ser um documento falsificado.

Ainda de acordo com a PRF, ao ser questionado, o condutor declarou ter pago a quantia de R$1.200,00 para um despachante no Rio de Janeiro, para a retirada da carteira de habilitação e que não sabia que o documento era falso. O caso teria acontecido em 2012, aproximadamente. Além disso, o idoso teria dito que todo o procedimento teria ficado por conta do referido despachante, cujo nome não soube informar. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à 107ª DP (Paraíba do Sul) para que a ocorrência e demais procedimentos, fossem registrados.