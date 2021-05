Motorista de aplicativo com 14 anotações criminais é preso em Valença

Matéria publicada em 15 de maio de 2021, 11:00 horas

Valença – Policiais do 10º Batalhão da PM, prenderam nessa sexta-feira, dia 14, um motorista de aplicativo de veículos, de 35 anos, foragido da Justiça. Ele conduzia um Fiat Pálio, na RJ-145, na localidade conhecida como Marquesão, em Valença, quando o veículo foi interceptado pelos agentes. O homem tem 14 anotações criminais.

Durante a abordagem na estrada, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, na bolsa da companheira dele, que também estava no carro, foi encontrado um cigarro de maconha. O casal foi levado para a Delegacia de Valença, onde foi apurado que o suspeito tinha 14 anotações criminais por cárcere privado, coagir testemunhas no curso do processo, receptação, lesão corporal, ameaça, tráfico de drogas e roubo. Ele ficou preso. A mulher vai responder por posse e uso de entorpecente, em liberdade no Juizado Criminal de Valença.

Histórico

Apenas por tráfico de drogas, o suspeito deu entrada duas vezes na delegacia, em 2006, e mais uma em 2013, e outra, em 2015 . Os crimes praticados pelo suspeito começaram em 2004, com registro de quatro passagens pela polícia, naquele ano. Em 2005, ele contabilizou mais duas passagens e mais três outras, em 2006 e mais outras duas em 2008. Nos anos seguintes, o suspeito também esteve na delegacia em 2013, 2015 e 2020 .

Outro caso

Também nessa sexta-feira, policias militares prenderam um jovem de 22 anos, com um cigarro de maconha, sete sacolés de cocaína e R$ 100. O flagrante foi na Rua Beijamim Miguel, no Centro do distrito de Conservatória, também em Valença.

Levado para a 91ª DP, o jovem foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo preso.