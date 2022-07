Motorista de aplicativo é preso por transportar drogas em Três Rios

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 07:50 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM prenderam na quinta-feira (30), um motorista de aplicativo que conduzia um veículo Gol, por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi abordo pelos agentes na Avenida Zoello Sola, no bairro Triângulo, em Três Rios, com 75 pinos de cocaína.

O autor disse que entregaria os entorpecentes para um homem, que o aguardava num posto de combustíveis localizado no bairro Moura Brasil. Os PMs foram até o local indicado pelo motorista e prenderam também a pessoa que aguardava a “encomenda”.

Os dois homens foram levados para a 108ª DP (Três Rios), onde foram indiciados por tráfico de drogas, permanecendo detidos.