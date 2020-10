Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar enteada de 13 anos em Paraty 

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 07:38 horas

Paraty – O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo, comandou na madrugada deste sábado, dia 31, uma ação que resultou na prisão de um homem de 33 anos, motorista de aplicativo, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo o delegado, o suspeito praticou crime contra a enteada de 13 anos. Russo disse que o padrasto vinha assediando e praticando atos libidinosos com a menor desde que ela tinha 9 anos.

– Quando a garota fez 12 anos, o padrasto começou a se relacionar com ela sexualmente – disse o delegado.

O policial explicou que ao tomar conhecimento do fato, na quarta-feira (28), ele e sua equipe de policiais foram até a casa do suspeito, em Angra dos Reis. O homem, no entanto, conseguiu fugir.

– Sabendo que o suspeito era motorista de aplicativo, contratei seus serviços e combinei um local que ele fosse me apanhar. Ao atender, meu pedido, dei voz de prisão a ele – explicou o delegado.

Quem souber de algum ato criminoso em Paraty, poderá denunciar, através do Disque Denúncia: 2253-1177. O sigilo é garantido.