Motorista de aplicativo sofre tentativa de homicídio em Miguel Pereira

Miguel Pereira – Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (21), no bairro Vila Suíça, em Miguel Pereira. A vítima, um homem de 31 anos, foi atingida por um disparo de raspão no rosto após ser cercada por criminosos em duas motocicletas enquanto realizava uma corrida por um aplicativo de transporte.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 10º BPM foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima havia procurado ajuda no pátio do grupamento, com sangramento no rosto, relatando ter sido alvo de disparos de arma de fogo.

O motorista contou que a corrida havia sido cancelada enquanto seguia para o destino e, em seguida, foi surpreendido por duas motos — uma com dois ocupantes e outra com um. Um dos criminosos realizou uma ultrapassagem, fechou o carro da vítima, um Corsa preto, e efetuou cinco disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o motorista no rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga. Após o atendimento médico, a vítima foi levada à 96ª Delegacia de Polícia (Miguel Pereira), onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. A perícia foi acionada ao local do crime, e o veículo passou por vistoria.