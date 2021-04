Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 18:56 horas

Porto Real – Um homem, de 44 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (10), em Porto Real. Os Policiais Militares do 37°BPM foram até a Rua 13, no bairro Freitas Soares, para verificar denúncia de disparos de arma de fogo. No local, foram encontrados dois homens, que estavam no interior de um caminhão de mudanças, quando foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Um homem, de 44 anos, chegou a morrer no local, e o que trabalhava com ele como carona da mudança foi baleado de raspão no braço. Segundo a polícia, a vítima fatal possui sete anotações criminais.

Os suspeitos do assassinato estavam em um veículo de passeio de cor branca, que parou ao lado do caminhão. Dois ocupantes encapuzados e de roupa camuflada do banco de trás, subiram na boleira e efetuaram diversos disparos na direção do homem de 44 anos.