Motorista de caminhão dorme e bate na traseira de outro caminhão, na Dutra

Porto Real – Um acidente entre dois caminhões foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da madrugada desta quarta-feira (23), no KM-301, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Os caminhões foram encontrados um no acostamento e outro no canteiro central da via. Os condutores não se feriram.

De acordo com informações da PRF, o motorista do caminhão Mercedes Benz, com placa de Ibiuna/SP, alegou não lembrar do que aconteceu, pois teria dormido ao volante. Ele bateu na traseira de outro caminhão Mercedes Benz, com placas de Contagem/MG, e em sequencia atingiu a defesa metálica do canteiro central, passando por cima dele, ficando com a maior parte do veículo imobilizada no canteiro central e parte da lateral direita sobre a defensa metálica e uma parte da faixa esquerda da via.

Por causa do horário do acidente, por volta de 00h15, a colisão não causou congestionamento na rodovia. A CCR acionou o guincho pesado para retirar o caminhão, que ficou imobilizado sobre a defensa metálica do canteiro central.