Motorista de Kombi perde controle e colide em barranco na Dutra

Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 13:14 horas

Segundo a PRF, acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), na altura do km 278, em Barra Mansa; uma pessoa ficou levemente ferida

Barra Mansa – Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (11), na altura do km 278 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma Kombi, que trafegava pelo trecho às 7h30, perdeu o controle do veículo, saiu da pista, colidiu contra um barranco e causou ferimentos leves no passageiro, de 31 anos. A vítima foi socorrida por equipe de resgate da Nova Dutra para a Santa Casa de Misericórdia da cidade.

A PRF destacou que, devido às lesões sofridas pelo passageiro, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) para o motorista – que não se feriu -, enquadrado em causar lesão corporal na direção de veículo automotor. O condutor assinou o documento, se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado. Ele foi liberado em seguida.