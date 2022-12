Motorista e cão morrem em colisão com carreta em Barra do Piraí - Diário do Vale

Motorista e cão morrem em colisão com carreta em Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 14:17 horas

Barra do Piraí – Um motorista de um carro morreu após uma colisão frontal com uma carreta que transportava granito na manhã desta quinta-feira (15), na BR-393, em Barra do Piraí. O condutor do carro tinha 52 anos. Um cão que estava junto com ele também morreu no local.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu próximo ao pedágio. O motorista da carreta, de 42 anos, não ficou ferido.

Não há interdições na rodovia.