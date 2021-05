Motorista é flagrado com carro roubado na Via Dutra em Piraí

– Policiais rodoviários federais prenderam nesse sábado, dia 15, um motorista de 39 anos, que conduzia um Honda HR-V roubado, que foi interceptado na Via Dutra, Km 227, em Pirai. O veículo, com placa de Guarapari (ES), era clonado.Os agentes chegaram ao veículo original, da mesma marca, modelo e cor, emplacado no Rio de Janeiro, e com registro de roubo em 21 de outubro de 2016, na capital fluminense.

Após constatação desses fatos, o motorista recebeu voz de prisão por receptação e foi levado para a Delegacia de Piraí, onde foi feito registro do crime e da recuperação do carro.