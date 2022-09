Caminhoneiro é flagrado transportando garrafas de cervejas sem nota fiscal na Via Dutra

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 13:08 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais flagraram na noite de quarta-feira, dia 31, um caminhoneiro que transportava 34.944 mil garrafas de 350 ml de cerveja, sem nota fiscal. Segundo os agentes, o motorista compareceu ao posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, para informar que foi regularizada a situação do veículo, após ser aplicada uma multa por uma infração de trânsito, ocorrida anteriormente e que gerou multa.

A intenção era tirar a pendência do sistema da PRF. No entanto, os policiais verificaram que uma das pendências não tinha sido regularizada ainda, que era a troca do para-brisa danificado, além do transporte irregular das cervejas.

O caminhoneiro alegou que esqueceu as notas fiscais no local onde trabalha. Os agentes, então, solicitaram que fosse feito contatado com o responsável da empresa para que apresentasse, por meio digital, as referidas notas para a comprovação de procedência e regularidade tributária da carga.

Mesmo assim, os documentos não foram apresentados. Por isso, o caminhoneiro e a carga foram encaminhados para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, às margens da Via Dutra, em Itatiaia.