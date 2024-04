Motorista é preso com 3600 papelotes de cocaína na BR-393

Barra do Piraí – Um homem de 26 anos foi preso transportando 3600 papelotes de cocaína, aproximadamente 2,8 quilos, na madrugada desta quarta-feira (3), na altura do Km 275, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O material foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Unidade Operacional Dorândia, quando abordaram um Toyota Corolla durante uma fiscalização de rotina. Os entorpecentes foram localizados no interior do estepe do veículo.

Segundo a PRF, o suspeito já havia sido flagrado na mesma unidade operacional em 2017, quando conduzia um veículo clonado.

O condutor, veículo e as drogas foram conduzidos à 88ª DP.