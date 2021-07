Motorista é preso por dirigir carro clonado na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 16:20 horas

Barra Mansa – Um homem, de 41 anos, foi preso por receptação e uso de documento falso após ser flagrado dirigindo um veículo clonado, no km 287, da Via Dutra, em Barra Mansa. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez o flagrante por volta das 13h45, quando abordou um Chevrolet/Ônix com placas do Rio de Janeiro, onde o condutor estava com sua esposa.

Os agentes identificaram indícios de falsificação no documento entregue pelo motorista e ao realizar a consulta da numeração foi verificado que esta era inexistente, confirmando que se tratava de um documento falso. Foi realizada inspeção veicular minuciosa, senso verificado que vários itens de identificação, como o chassi, apresentavam indícios de adulteração; tendo os policiais constatado tratar-se de um clone.

O Chevrolet/Ônix teria sido registrado/licenciado em Belo Horizonte, com registro de roubo em 16 de fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o indivíduo possui antecedentes criminais e alegou que trabalhava comprando e revendendo veículos, e que havia comprado o Ônix há pouco tempo, de um conhecido em Barra Mansa.

A ocorrência foi encaminhada à DPF de Volta Redonda e o veículo foi apreendido.