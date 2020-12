Motorista é preso por dirigir embriagado, sem CNH e provocar acidente na Dutra em Resende

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 10:15 horas

Resende – Um homem, de 31 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (16) pela Polícia Rodoviária Federal, em Resende, após provocar um grave acidente no km 308 da Dutra, próximo ao bairro São Caetano, ao ser flagrado com sinais de embriaguez, sem Carteira Nacional de Habilitação.

Segundo a PRF, ele dirigia um Cruze que, ao ultrapassar um caminhão, bateu na traseira de uma motocicleta, conduzida por um homem de 24 anos, que também fazia a ultrapassagem. O motociclista, o motorista do Cruze e um colombiano que seguia viagem com ele no carro ficaram feridos. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate da CCR-Nova Dutra e do Corpo de Bombeiros para Hospital de Emergência de Resende. O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo a PRF, o motorista do Cruze foi preso por lesão corporal culposa, agravada pelo fato de não possuir Carteira Nacional de Habilitação e estar dirigindo sob influência de álcool. ”Durante o atendimento do acidente e verificação de documentação pertinente, foi constatado que o condutor do Chevrolet/Cruze, causador do acidente, não possui CNH e apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, exalando odor etílico no hálito. Sendo submetido ao teste do etilômetro, foi constatado 0,06 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões), o que numa fiscalização normal seria apenas infração de trânsito, mas, por ter causado acidente com vítimas, essa condição é agravante”, disse um agente.

Por estar internado em consequência do acidente, foram tomadas as medidas necessárias em relação à escolta no hospital até que ele possa ser conduzido para a 89ª DP (Resende).