Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente em VR

Volta Redonda – Um homem de 70 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (3), após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Sérgio Braga, no bairro Conforto. A ocorrência foi registrada por policiais do 28º Batalhão da PM.

De acordo com a guarnição, o motorista colidiu com o veículo de outro condutor, que percebeu sinais de embriaguez e acionou a Polícia Militar. Para evitar riscos aos demais motoristas, os envolvidos retiraram os veículos da via até a chegada da equipe.

Questionado, ele admitiu ter consumido bebida alcoólica e concordou em realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,92 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — quase três vezes acima do limite legal. O teste foi aplicado por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda.

O homem foi encaminhado à 93ª DP e autuado em flagrante. O outro condutor envolvido, que testou negativo para álcool, foi liberado.