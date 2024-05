Motorista embriagado é detido na Dutra, em Itatiaia

Itatiaia – Um homem, de 47 anos, foi detido na noite desta quinta-feira (30), por dirigir embriagado, em Itatiaia. O caso aconteceu no km 324 da Rodovia Presidente Dutra.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam realizando fiscalização, quando pararam um veículo de modelo VW/GOL com placas de Queluz (SP). Durante a abordagem, foi notado um forte odor de álcool no hálito do condutor. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, popularmente conhecido como “bafômetro”, e obteve o resultado de 0,37 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões) constatando a ingestão de bebida alcoólica e caracterizando crime de trânsito.

Foi dada voz de prisão em flagrante e a ocorrência foi apresentada na 99ª DP.