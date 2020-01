Motorista embriagado é preso na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 11:01 horas

Itatiaia – Um homem, de 55 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de sábado, dia 25, na altura do km 317 da Dutra, em Itatiaia, após ser flagrado dirigindo embriagado. De acordo com os agentes, ele dirigia um veículo GM/Corsa Wind, com placas de Resende, quando foi abordado, e, ao ser submetido ao teste do etilômetro, por exalar odor etílico no hálito, foi constatado o resultado de 0,59 mg/L, caracterizando o crime de trânsito por dirigir embriagado.

De acordo com a ocorrência, o motorista informou aos agentes que havia saído para comemorar seu aniversário e teria ingerido 1 litro de cerveja minutos antes de conduzir o veículo. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista, que também foi multado por embriaguez ao volante e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia). O veículo foi removido para o pátio da PRF.