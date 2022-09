Motorista embriagado é preso na Via Dutra após provocar acidente

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 07:52 horas

Porto Real – Policiais rodoviários federais detiveram na noite de segunda-feira, dia 12, um motorista que fugiu em sua carreta após se envolver num acidente com um caminhão. A colisão foi na Via Dutra, em Porto Real. Os agentes conseguiram localizar o carreteiro infrator que seguia pela rodovia em alta velocidade.

O veículo foi interceptado e apresenta marcas típicas de colisão com outro veículo. O carreteiro foi submetido ao teste etílico, que constatou o seu estado de embriaguez.

Os policiais comunicaram que ele estava preso, em flagrante, por ter infringido as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, recebeu uma multa no valor de R$ 2.934, 70 e terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Em seguida, o carreteiro foi levado para a Delegacia de Porto Real.