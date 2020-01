Motorista embriagado é preso pela PRF na Dutra, Itatiaia

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 08:24 horas

Itatiaia – Um homem, de 37 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quarta-feira, dia 15, no km 318 da Dutra, em Itatiaia, após ser flagrado dirigindo embriagado. A abordagem aconteceu durante fiscalização de combate ao crime por agentes da 7ª DEL PRF.

De acordo com os agentes, o motorista apresentou o (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) do veículo, um Ford/Verona, com placas de Passa Vinte/MG em dia (2019), mas não é habilitado, ou seja, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, foi constatado que o motorista exalava odor etílico no hálito. Após teste do etilômetro, foi constatado o resultado de 0,59 mg/L, caracterizando o crime de trânsito por dirigir embriagado, além de dirigir sem CNH.

A PRF informou que o motorista alegou ser morador de Resende, que estava vindo de Engenheiro Passos e que tinha tomado uma pinga com um amigo. Em consulta aos sistemas foi verificado que o homem tem passagens criminais por lesão corporal, ameaça, injúria, por embriaguez ao volante e por dirigir sem possuir CNH.

De acordo com os agentes, o veículo foi encontrado sem estepe e macaco, gerando multa no valor total de R$ 4.010,34. O veículo foi retido até que um condutor devidamente habilitado e em condições para dirigir, com os equipamentos obrigatórios fossem apresentados. Multas referentes à alcoolemia e por o motorista não possuir CNH também foram aplicadas.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).