Motorista embriagado e sem CNH provoca acidente na Via Dutra

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 12:27 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais registraram na noite de quarta-feira, dia 31, um acidente envolvendo um veículo Gol e um Fox. A colisão foi na noite de quarta-feira, dia 31, na Via Dutra, Km 255, sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Piraí.

O Fox bateu na traseira do Gol, conduzido por um homem de 46 anos, que estava parado na faixa da esquerda e virado para a contramão. Na batida, o motorista do Fox , um homem de 50 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e desceu uma ribanceira de aproximadamente quatro metros de altura.

Os dois ocupantes do Gol, e outros dois que estavam no Fox, sofreram ferimentos. Eles foram levados para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Os agentes foram a unidade hospitalar, onde o motorista do Gol alegou que não se lembrava do que havia ocorrido. Além disso, descobriram que ele não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao ser submetido ao teste etílico, foi constatado que o motorista e passageiro do Gol, de 39 anos, apresentavam sinais vivíveis de embriaguez. O condutor do Fox e passageiro, de 35 anos, disseram que não viram o Gol atravessado na pista e que, por isso, não deu para evitar o acidente.

Segundo eles, o Gol estava com os faróis apagados e não havia sinalização no local. Com o impacto da batida, uma das rodas do Gol foi arrancada e o Fox caiu na ribanceira.

O motorista infrator foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e por dirigir sem a CNH, gerando danos. Pelos dois delitos e também por estar com o licenciamento do carro vencido, os agentes aplicaram uma multa no valor total de R$ 4.108,58. Os veículos foram removidos para o pátio da PRF.